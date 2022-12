Cancelados festejos de passagem de ano no Porto

Com as previsões da Proteção Civil do Porto, Matosinhos e Gaia a sinalizarem um agravamento das condições meteorológicas, com chuva forte, vento e agitação marítima, para a noite do próximo sábado, 31 de dezembro, e a madrugada do dia 1 de Janeiro, as três autarquias decidiram cancelar as celebrações marcadas para a noite de passagem de ano.





Devido ao mau tempo, "seguindo as recomendações da Proteção Civil e os avisos à população, Rui Moreira, Eduardo Vítor Rodrigues e Luísa Salgueiro cancelam os festejos musicais, realizados no exterior, e pirotécnicos marcados para a noite da passagem de ano, nas respetivas cidades", anunciaram os três municípios da Frente Atlântica, em comunicado.





Está, então, desmarcada a festa preparada para o Queimódromo, no Porto, que contava com os concertos de Fernando Daniel, Diogo Piçarra e Moullinex e o espetáculo audiovisual "Luminous", assim como o fogo de artifício que iria ser lançado partir do quartel da Praça da República, que se prolongaria por oito minutos.

Os serviços municipais de Proteção Civil de Porto, Gaia e Matosinhos avisam para " existência de previsões que apontam para um agravamento das condições meteorológicas a partir de hoje à noite e até dia 1 de janeiro de 2023, nomeadamente, vento, precipitação e agitação marítima".

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se vento forte, com rajadas até 80 km/h entre as 21 horas de hoje e as 9 horas de amanhã, 31 de dezembro.





Relativamente à precipitação, ainda de acordo com o IPMA, é esperada a ocorrência chuva persistente e por vezes forte para os dias 31 de dezembro e 1 de janeiro de 2023 – "avisos Amarelo e Laranja", sendo que "o período mais crítico, que corresponde à duração do aviso laranja, está previsto entre as 0 horas e as 12 horas de dia 1 de Janeiro".

Quanto à agitação marítima, com ondas de oeste-sudoeste com 4 a 4,5 metros, está prevista entre as 12 horas de dia 31 de dezembro e as 12h de dia 1 de Janeiro.





(Notícia atualizada às 16:12)