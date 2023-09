Carlos Moedas pede mais descentralização com mais recursos

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, defendeu neste sábado que o país precisa de mais municipalismo para ser mais forte e que os municípios podem fazer mais, mas para isso precisam de mais recursos.Carlos Moedas falava como presidente da Mesa do XXVI Congresso da Associação Nacional de Municípios, que decorre no Seixal, Setúbal.O autarca defendeu que "o país precisa de mais municipalismo" e um municipalismo mais forte, principalmente "nestes tempos difíceis", e "mais municipalismo precisa de mais descentralização", seja na educação, na saúde ou ação social.O presidente da Câmara de Lisboa destacou que as autarquias podem fazer mais nestas áreas e noutras, mas para isso precisam de recursos."A verdade é que ainda estamos, de certa forma, nesta descentralização a meio da ponte", disse."Não podemos ficar a meio da ponte. Temos de atravessar a ponte", acrescentou.A ANMP realiza hoje, no Seixal, distrito de Setúbal, o seu XXVI Congresso, que tem como grandes temas em debate autonomia e descentralização, a coesão territorial e o financiamento local.