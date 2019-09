Casa Branca orquestra travão de fluxo de investimento para a China

Responsáveis da Casa Branca estão a discutir formas de limitar o portefólio de investimentos com origem nos Estados Unidos e que se destinam à China, avança a Bloomberg. Esta medida poderá ter um impacto de milhares de milhões e refletir-se em índices de grande relevo.





Foram fontes envolvidas nas discussões a informar a Bloomberg destes planos, detalha a agência de notícias. As discussões em torno do investimento estão a decorrer numa altura em que se aproxima a próxima ronda de negociações entre os Estados Unidos e China com o objetivo de solucionar a corrente disputa comercial.