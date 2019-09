Wall Street em mínimos de três semanas com aumento de tensões comerciais

As bolsas norte-americanas abriram em terreno positivo, mas não se aguentaram no verde. O intensificar de tensões comerciais entre os EUA e a China penalizou a tendência.

O Dow Jones encerrou a ceder 0,26% para 26.820,25 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,53% para 2.961,79 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 1,13% para 7.939,63 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico caíram para o nível mais baixo desse inícios de setembro, depois de relatos de que a Administração Trump está a ponderar abrir uma nova frente na guerra comercial com a China, o que intensificou os receios de que estas tensões façam descarrilar o crescimento económico mundial, já de si frágil.

As ações mais sensíveis às relações comerciais e os títulos mais ligados à China lideraram o movimento de vendas em Wall Street, com o índice Nasdaq a registar as maiores perdas pelo facto de muitas tecnológicas norte-americanas venderem à China e terem também lá muitos dos fornecedores das suas componentes.

Há informações de que a Administração Trump está a ponderar formas de travar o fluxo de investimento no mercado de capitais chinês – o que poderá fazer recrudescer as fricções entre as duas maiores economias do mundo, levando à imposição de tarifas aduaneiras adicionais de parte a parte.

Por outro lado, há igualmente relatos de que os EUA não deverão prolongar o regime de exceção dado às empresas norte-americanas e que lhes permite fornecerem a chinesa Huawei – o que poderá contribuir para minar a nova ronda de conversações comerciais entre Washington e Pequim, que arrancará em outubro.



Já a prever isso, o presidente da tecnológica chinesa garantiu ontem que a Huawei está já a produzir terminais de 5G sem qualquer componente norte-americana e que pretende mais do que duplicar a produção no próximo ano.