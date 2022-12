Censos: INE tratou de “forma ilícita” dados de saúde e religião

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No questionário dos Censos 2021, perguntas sobre dados pessoais sensíveis, nomeadamente relacionados com saúde e religião, surgiam como sendo de resposta obrigatória quando, por lei, a sua recolha tem de ser facultativa e isso devia ter ficado bem claro junto de quem estava a responder. Além de não ter cumprido com os seus deveres de informação, o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) violou os deveres de diligência

...