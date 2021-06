Centeno defende que crescimento económico seja centrado no aumento da importância do euro

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, defendeu hoje que o crescimento económico e o regresso à trajetória de crescimento existente na Europa antes da pandemia deve ser "centrado" no incremento do papel do euro a nível internacional."Os cidadãos esperam que voltemos a ter a trajetória de crescimento que tínhamos antes da pandemia", disse Centeno no II Fórum Económico Internacional do Jornal espanhol Expansión realizado em Madrid, sublinhando que, segundo ele, o crescimento económico nos próximos anos vai ser centrado no euro.Na intervenção que fez por videoconferência, o governador do Banco de Portugal realçou que "a Europa tem um grande desafio pela frente", que é o "incremento do papel do euro a nível internacional".O ex-ministro e antigo presidente do Eurogrupo recordou que o euro é "o símbolo mais tangível da Europa" e que atualmente a moeda única tem a sua maior taxa de apoio por parte dos europeus, segundo um inquérito feito pelo Eurobarómetro.Mário Centeno classificou 2020 como tendo sido "um ano extraordinário em termos de política e política económica", porque, entre outras coisas, a União Europeia decidiu emitir dívida conjuntamente, o que poderá levar à criação da primeira verdadeira capacidade orçamental.Também presente neste fórum económico, o governador do Banco de Espanha, Pablo Hernández de Cos, exortou os dirigentes europeus a aprofundar a união financeira e monetária para melhorar os mecanismos de resposta conjunta a crises como a que se viveu durante a pandemia de covid-19.Durante o seu discurso Hernandez de Cos disse que, embora a resposta da Europa nesta crise tenha sido "melhor" do que se esperava, ainda há muito "trabalho de casa" a fazer até que se possa ter os mecanismos permanentes necessários para dar respostas "mais fáceis" e "enérgicas" aos problemas futuros da economia.Entre estas tarefas pendentes, o governador apontou os sistemas de estabilizadores automáticos europeus, como um sistema comum de subsídios de desemprego.Na mesa redonda em que estiveram os dois governadores também intervieram o ex-primeiro-ministro espanhol José María Aznar, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol Josep Piqué, o presidente da empresa Ernst & Young Espanha, Federico Linares, e o economista e ex-ministro das Finanças da Grécia, Yanis Varufakis.