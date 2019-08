Centeno: Juros da dívida portuguesa a 10 anos inferiores aos de Espanha

"Hoje, por volta das 15:10 da tarde, a taxa de juro portuguesa a 10 anos no mercado internacional passou pela primeira vez para níveis inferiores à de Espanha. Esta passagem de Portugal a ter custos de financiamento a 10 anos mais baixos do que os de Espanha é um indicador extraordinário que agora temos de conseguir manter e é um indicador da credibilidade e da sustentabilidade", declarou esta noite Mário Centeno, em entrevista à RTP e citado pelo Eco.

Hoje, a "yield" mais baixa da dívida portuguesa a 10 anos foi de 0,1045%, ao passo que em Espanha os juros neste vencimento chegaram a marcar 0,1182% na sessão.

Este é um fator que, segundo o ministro das Finanças, prova a confiança na economia portuguesa. A contribuir está também o nível de investimento, "que é quase o dobro em relação aos anos da troika" – naquilo que o também presidente do Eurogrupo considera ser, "uma progressão extraordinária".

Ainda no que diz respeito ao mercado obrigacionista, Centeno sublinhou que o mais importante são os diferenciais de taxas de juro. "No início da legislatura, com a Alemanha, era superior a 350 pontos base (qualquer coisa como 3,5 pontos percentuais). Hoje não chega a 0,8%. Isto significa que o Estado, mas também (e principalmente) as empresas hoje financiam-se com diferenciais de taxas de juro face às empresas alemãs que são muito mais reduzidos do que em 2015", explicou, citado pelo Jornal Económico.

Na sessão desta sexta-feira, recorde-se, o prémio da dívida portuguesa face à germânica ficou nos 82,1 pontos base.