Centeno mantém meta de crescimento de 1,9% para este ano

O ministro das Finanças mantém a meta de crescimento para a economia portuguesa, apesar do abrandamento da economia europeia, mas garante que as previsões do Executivo são feitas "sempre com cautela."

O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou sexta-feira que mantém a meta de um crescimento de 1,9% para este ano, apesar de haver sinais de abrandamento da economia europeia.





"Nós mantemos as metas, os números que temos registado em 2019 são compatíveis com essas metas, reforçam também a mensagem de convergência com a média da área do euro e da União Europeia, mas sempre com a cautela que colocámos desde o início da legislatura na preparação da política económica e orçamental. Estou confiante que as metas deste ano vão ser cumpridas", disse Centeno, numa entrevista à RTP3.