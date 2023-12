Cerca de 60 mil militantes do PS vão poder votar na eleição do novo secretário-geral

Após o processo de regularização de quotas, o PS anuncia que estão em condições de votar nas eleições internas do partido. O número representa 75% dos militantes socialistas ativos.Com eleição de novo líder agendada para os dias 15 e 16 de dezembro, o PS anunciou que depois do encerramento do período de regularização das quotas no dia 1 de dezembro, o partido conta com três quartos dos cerca de 80 mil militantes ativos do partido.Dos 60 mil militantes que poderão votar, a federação do partido no. Ao Porto, seguem-se as federações de Braga e da Área Urbana de Lisboa.No primeiro dia de eleições (dia 15) vão poder votar as federações de Lisboa, Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, região do Oeste, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real. No segundo dia (dia 16) vão votar as federações do Algarve, Baixo Alentejo, Braga, Coimbra, Porto, Santarém, Viseu, Açores e Madeira. A votação vaiRecorde-se que as eleições para suceder a António Costa serão disputadas por, deputado socialista e antigo ministro das Infraestruturas, o atual ministro da Administração Interna,e o histórico socialistaAs eleições vão definir, além do secretário-geral, os delegados ao XXIV Congresso Nacional que se vai realizar entre 5 e 7 de janeiro, em Lisboa. As listas concorrentes aos delegados a eleger no congresso devem ser entregues entre os dia 7 e 11 de novembro.