Certificado digital passa logo a integrar dados da dose de reforço da vacina

O Governo aprovou um decreto-lei que altera os prazos dos certificados digitais no que diz respeito à vacinação. Assim, quando for administrada a dose de reforço (a segunda para o caso da Janssen ou terceira para as restantes marcas), passa imediatamente a ser reconhecida pelo sistema de validação dos certificados não sendo necessário esperar os habituais 14 dias para que esteja disponível.

