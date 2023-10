CES quer alinhamento entre salários reais e aumento da produtividade das empresas

O Conselho Económico e Social (CES) defendeu esta sexta-feira, entre outras medidas, um crescimento dos salários reais com o crescimento da produtividade das empresas e o reforço do combate à precariedade laboral.As recomendações fazem parte do parecer de iniciativa sobre a produtividade e a qualidade do emprego, aprovado hoje no plenário do CES.Em causa estão recomendações do CES para a promoção do crescimento da produtividade e a melhoria da qualidade do emprego em áreas como produtividade e salários, pessoas, educação e competências, investimento e 'stock capital', investimento em I&D&I, ambiente económico e governação do território.Entre as recomendações incluem-se "alinhar o crescimento dos salários reais com o crescimento da produtividade das empresas de modo a gerar um círculo virtuoso em que a valorização salarial gera um incentivo a ganhos adicionais de produtividade".O CES recomenda ainda um reforço no combate à precariedade laboral abusiva, bem como a redução da precariedade legal e o reforço da proteção social e laboral dos vínculos atípicos."Promover um sistema fiscal que assegure uma mais justa e equilibrada redistribuição da riqueza, sendo prioritária a redução da carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho", é outra das recomendações, assim como dinamizar a negociação coletiva.A instituição liderada por Francisco Assis (na foto) quer ainda que se promova formação ao longo da vida para recuperar o atraso ainda existente nas qualificações da população ativa, tal como que se promova políticas de imigração que permitam compensar os saldos naturais negativos.O CES aponta ainda, entre outras medidas, direcionar os incentivos fiscais e fundos europeus de apoio ao investimento em I&D&I às PMES e estabelecer políticas mais seletivas na atribuição de múltiplos subsídios às mesmas empresas.