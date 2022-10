China adia divulgação do PIB

A China adiou a publicação dos dados do PIB referentes ao terceiro trimestre, originalmente agendados para terça-feira, de acordo com o calendário oficial de estatísticas, sem que tenha avançado qualquer explicação.Este adiamento pode contribuir para uma maior incerteza e preocupação dos investidores com o abrandamento da segunda economia do mundo, alerta a Bloomberg.Não se sabe quando os dados do PIB vão ser publicados - junto à data inicial consta apenas um aviso de "adiado".Também adiada foi a divulgação de dados mensais sobre a produção industrial, energética, investimento e vendas de imobiliário, vendas a retalho e preços da habitação, bem como dados do comércio.Este adiamento dos dados do PIB é inédito e surge numa altura em que em que a economia chinesa se mostra frágil - no período entre abril e junho não registou qualquer crescimento."Isto pode causar incertezas e cautela entre os investidores, na ausência de explicações para um adiamento tão incomum", disse à Bloomberg Ken Cheung, do Mizuho BankLtd.A divulgação destes dados estava a agendada para acontecer durante o Congresso do Partido Comunista da China, após o qual se espera que Xi Jinping seja reconduzido a um terceiro mandato à frente do país. No entanto, a realização do congresso em si não foi justificação para o adiamento da divulgação deste tipo de dados no passado - em 2017 os dados do PIB foram publicados durante o evento.