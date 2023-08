China quer limitar tempo que os mais novos passam ao telemóvel

A China quer limitar o tempo que os mais novos passam a usar dispositivos digitais, avança esta quarta-feira a Bloomberg, citando a Administração do Ciberespaço da China.



De acordo com as novas regras, que são ainda uma preliminares, as crianças com menos de oito anos não devem passar mais de 40 minutos por dia a usar aparelhos como telemóveis. Jovens com mais de 16 anos mas menos de 18 ficam limitados a duas horas por dia.





A proposta indica ainda que as crianças não vão poder usar internet através de telefones entre as 22h e as 6h.Não é claro como é que estas regras serão implementadas, mas Administração do Ciberespaço da China pediu às empresas de software que trabalhem com os fabricantes de dispositivos digitais neste sentido.A Bloomberg alerta que, a avançar, a medida por prejudicar empresas como a Tencent e outras de redes sociais.