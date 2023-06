CIP e ISEG reforçam estimativa de crescimento de 2,5% este ano

A previsão de crescimento da economia portuguesa para este ano num valor entre 2,1% e 2,9% - com um valor médio de 2,5% - sai "consolidada" com os dados disponíveis até ao momento, refere o Barómetro de Conjuntura Económica de junho elaborado, pela primeira vez, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) em conjunto com a CIP - Confederação Empresarial de Portugal.No estudo divulgado esta segunda-feira, é referido que "admite-se como mais provável que o crescimentohomólogo no 2.º trimestre se mantenha ao nível do registado no 1.º trimestre, a que corresponde um crescimento em cadeia relativamente reduzido, mas ao nível do registado na segunda metade do ano anterior".O documento assinala que "as expectativas avançadas para o 2.º trimestre permitem consolidar a previsão de um crescimento anual para 2023, entre 2,1% e 2,9%, centrada em 2,5%".O maior risco, frisa o estudo, "parece ser o arrefecimento do crescimento na Alemanha e na Área Euro e aduração desse arrefecimento". Contudo, "o crescimento do investimento até ao final do ano poderá contribuir para um crescimento mais elevado em Portugal".O barómetro destaca ainda que "depois de no 1.º trimestre o crescimento do PIB (2,5% homólogos e uns insólitos 1,6% em cadeia) ter repousado inteiramente na Procura Externa Líquida (PEL), e em que o contributo da Procura Interna (PI) foi nulo ou negativo (em cadeia), os indicadores atualmente disponíveis, muito limitados a abril, apontam para uma inevitável desaceleração do crescimento em cadeia e umarelativa estabilização do crescimento homólogo".Mas face ao primeiro trimestre, "os indicadores sugerem crescimento da Formação Bruta de Capital Fixo (por exemplo, para já, em construção e material de transporte), do Consumo Privado (relativamente ligeiro, maspositivo de acordo com a evolução do volume de negócios no comércio a retalho) e, possivelmente,ainda da PEL, se bem que, neste caso, longe dos valores do 1.º trimestre que tiveram bastante depontual e irrepetível".Quanto ao índice de confiança do ISEG - que avalia a evolução da atividade económica no curto prazo - maio regista uma subida para 39,6 pontos, mais 1,1 pontos do que o valor de abril.Este índice é elaborado mediante um inquérito mensal a todos os docentes do ISEG.