Código QR para declarar despesas ao Fisco avança em janeiro

O código de barras que permitirá aos contribuintes enviar automaticamente as suas faturas para o Fisco foi regulamentado e estará no terreno a partir de janeiro. Para os comerciantes, será mais um controlo de que as faturas serão mesmo declaradas.

