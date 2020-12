Comité Monetário do FMI vai ser liderado por uma mulher pela primeira vez

A ministra das Finanças da Suécia, Magdalena Andersson (na foto), foi escolhida nesta quinta-feira para liderar o Comité Monetário e Financeiro do Fundo Monetário Internacional (FMI) e vai ser a primeira mulher a presidir a este órgão.Magdalena Andersson vai ser presidente do Comité Monetário e Financeiro (IMFC, na sigla inglesa) durante três anos. Este órgão do FMI é constituído por 24 elementos, entre ministros das Finanças de vários países e governadores de bancos centrais.A governante sueca vai suceder em janeiro ao governador do banco central da África do Sul, Lesetja Kganyago, que preside esta comissão desde 18 de janeiro de 2018.Magdalena Andersson é ministra das Finanças daquele país escandinavo desde outubro de 2014 e já tinha ocupado outras funções no executivo sueco.Há duas reuniões do IMFC por ano, normalmente em abril e outubro.As duas reuniões deste ano não foram virtuais, por causa da pandemia, e o próximo encontro está agendado para 10 de abril do próximo ano, em Washington. A evolução da pandemia ditará se esta reunião vai ser presencial ou nos mesmos moldes de 2020.O IMFC examina as questões relacionadas com a economia global e aconselha o FMI sobre o trabalho que está a desenvolver.No final de cada encontro, o Comité Monetário e Financeiro emite um comunicado com as perspetivas do rumo que o FMI seguiu e com orientações para os seis meses seguintes.