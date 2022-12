Confiança dos consumidores europeus recupera pelo terceiro mês consecutivo

confiança dos consumidores da Zona Euro para -28,8 pontos, o valor mais baixo de que há registo.



"A confiança dos consumidores continua bem abaixo da sua média de longo prazo, mas agora está ligeiramente acima do mínimo registado no início da pandemia de covid-19", refere a Comissão Europeia.

A confiança dos consumidores europeus recuperou em dezembro, pelo terceiro mês consecutivo, segundo a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pela Comissão Europeia. A melhoria da confiança dos europeus é vista como um sinal de que a recessão no Velho Continente poderá ser menos profunda do que o esperado.A estimativa rápida da Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros (DG ECFIN) da Comissão Europeia mostra que, em dezembro, a confiança dos consumidores recuperou 1,7 pontos entre os países da Zona Euro e 1,4 pontos na União Europeia.Assim, a confiança dos consumidores europeus esteve em recuperação no último trimestre do ano, depois de em novembro ter recuperado cerca de 3 pontos na Zona Euro e na UE e de ter melhorado ligeiramente em outubro.Ainda assim, o índice de confiança das famílias europeias fixa-se agora nos -22,2 pontos na Zona Euro e nos -24,4 pontos na UE, prosseguindo uma trajetória de recuperação que se verifica desde setembro, altura em que aOs dados foram recolhidos em inquéritos realizados entre 1 e 19 de dezembro junto de consumidores de 25 países da UE (não há dados para Grécia e Roménia), cobrindo 96% do total da despesa de consumo final privado. Já no indicador da Zona Euro estão abrangidos 18 dos 19 Estados-membros (faltando apenas a Grécia).