Confiança dos investidores caiu na Alemanha em agosto devido à inflação

A confiança dos investidores caiu na Alemanha em agosto, depois de ter sido corrigida em baixa em julho, uma vez que os investidores receiam que a situação económica piore devido à inflação e ao aumento dos preços da energia.O Instituto de Investigação Económica Europeu (ZEW) avançou esta terça-feira que o índice de confiança do investidor (ZEW) caiu 1,5 pontos em agosto, para -55,3 pontos, face ao mês anterior.Quanto à avaliação da situação atual, indicou que esta piorou em 1,8 pontos em agosto para -47,6 em relação ao mês anterior.Estes valores estão, tal como no mês anterior, abaixo dos números de março de 2020 aquando do início da crise devido à pandemia da covid-19.Os analistas do mercado financeiro, por outro lado, esperam "um agravamento [ainda maior] da situação [económica] na Alemanha, que já é débil", disse o diretor do ZEW, Michael Schröder."O grande aumento nos preços no consumidor e os custos adicionais esperados para aquecimento e eletricidade pesam sobre as perspetivas quanto às áreas de consumo económico", acrescentou Schröder.No entanto, melhora as perspetivas do setor financeiro porque os bancos centrais devem aumentar as taxas de juros.As expectativas da zona do euro também caíram em agosto, enquanto as perspetivas sobre o agravamento da inflação aumentaram igualmente.