Congresso dos EUA chega a acordo para ajuda de 13,6 mil milhões à Ucrânia

Os líderes do congresso norte-americano chegaram a acordo para enviar 13,6 mil milhões de dólares (cerca de 12,5 mil milhões de euros) de ajuda à Ucrânia e aos aliados europeus. Segundo noticia a Associated Press, foi igualmente aprovado um valor extra para combater a pandemia como parte de uma medida atrasada de 1,5 biliões de dólares para financiar as agências federais no resto do ano.Embora seja uma pequena parte da enorme conta, o dinheiro que responde ao ataque russo que devastou partes da Ucrânia e provocou a pior crise de refugiados da Europa desde a Segunda Guerra Mundial garante um robusto apoio bipartidário à legislação.O presidente Joe Biden havia solicitado 10 mil milhões de dólares para ajuda militar, humanitária e económica na semana passada e o apoio democrata e republicano foi tão firme que o número cresceu para 12 mil milhões na segunda-feira e acabou em 13,6 mil milhões apenas um dia depois. "Vamos apoiá-los contra a tirania, a opressão, os atos violentos de subjugação", disse Biden na Casa Branca.Os líderes partidários esperavam aprovar as 2.741 páginas de medidas no Senado até o final da semana, mas foram estimulados pela urgência de ajudar a Ucrânia antes que o poderio militar da Rússia faça com que seja tarde demais.Mais de 4 mil milhões da ajuda por causa da guerra na Ucrânia foi para ajudar o país e as nações do Leste Europeu a lidar com os 2 milhões de refugiados que já fugiram da guerra. Outros 6,7 mil milhões foram para o envio de tropas e equipamentos dos EUA para a região e para a transferência de itens militares americanos para a Ucrânia e para os aliados dos EUA, além da ajuda económica."A guerra na Europa concentrou as energias do Congresso em fazer algo e fazê-lo rapidamente", disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer. Mas nem tudo foi harmonioso. Os republicanos acusaram Biden de se mover muito devagar para ajudar a Ucrânia e as nações da NATO que a auxiliam e impor sanções contra a Rússia e o seu presidente, Vladimir Putin.Um esforço bipartidário para proibir as importações de petróleo russo cresceu de forma imparável mesmo antes de Biden anunciar na terça-feira que faria isso por conta própria. Os democratas reconheceram que é necessário tempo para arrastar os aliados europeus que dependem fortemente de fontes de energia russas.