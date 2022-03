Empresa de Braga que emprega ucranianas e russas cria pulseira solidária

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Composta maioritariamente por trabalhadoras de nacionalidade ucraniana, "que não conseguem ficar indiferentes perante os últimos acontecimentos que envolvem o seu país, família e amigos", a empresa bracarense Gracia Sofia decidiu criar a pulseira Ucrânia, que apoia o fundo de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa, para o qual reverte a totalidade dos fundos angariados.

A pulseira tem o custo unitário de dois euros.

"Começamos a produzir no dia 6 e já vendemos mais de 500 pulseiras, ou seja, já angariamos mais de mil euros", revelou ao Negócios a empresária Grácia Sofia, dona do atelier de trabalhos manuais com o seu nome, que emprega 24 pessoas, das quais 19 de nacionalidade ucraniana e duas russas.

Leia Também Congresso dos EUA chega a acordo para ajuda de 13,6 mil milhões à Ucrânia

Como é que as duas trabalhadoras russas estão a encarar a invasão da Ucrânia pela Rússia, a interagir com as suas colegas ucranianas e a produção da pulseira solidária? "Mantêm o silêncio", respondeu Grácia Sofia.

"Tive que saber lidar com a situação. Não é uma tarefa fácil. Também está a ser uma aprendizagem…", confidenciou a empresária.