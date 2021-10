Conselho Superior de Magistratura demite juiz Rui Fonseca e Castro

O Conselho Superior de Magistratura (CSM) decidiu esta quinta-feira por unanimidade demitir o juiz Rui Fonseca e Castro de funções, por várias infrações cometidas.Entre as justificações para a demissão, o CSM aponta o facto de Rui Fonseca e Castro, "não deixando de invocar a sua qualidade de juiz", publicar nas redes sociais, vídeos em que "incentivava à violação da lei e das regras sanitárias" relativas à pandemia de covid-19.A decisão foi comunicada aos jornalistas à porta daquela instituição pela vogal do CSM Inês Ferreira LeitePouco antes da leitura da decisão, aproximou-se do local um grupo de manifestante que apoia o juiz.