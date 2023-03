Construção nova sem direito a IVA a 6% nas áreas de reabilitação

As obras realizadas em áreas de reabilitação urbana (ARU) só terão direito a IVA à taxa reduzida se corresponderem a empreitadas de reabilitação de edifícios, o que deixará de fora, nomeadamente, a construção nova. A explicação é do Ministério das Finanças e surge na sequência de uma proposta de alteração ao código do IVA incluída no pacote “

...