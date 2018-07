Reuters

Numa análise mais segmentada, nota-se uma evolução positiva em todos os sectores. Tanto a construção de edifícios como a engenharia civil cresceram, com esta última a destacar-se.

No que toca à construção de edifícios, o aumento foi de 3,2% (2,7% em Abril). Uma expansão ultrapassada pelos 3,5% registada pela engenharia civil, que já no mês anterior tinha somado 2,8%.

Remunerações são as únicas a desacelerar

Dentro desta actividade, há apenas um rubrica que, apesar do crescimento, fica aquém do resultado obtido em Abril: as remunerações. Os salários da construção avançaram 3,2% em Maio, quando em Abril o aumento foi de 4,6%. Há uma variação positiva de 2,1% entre estes dois meses, aquém do valor de 2017.

Já o emprego na área continua a aumentar e a um passo mais acelerado. Escalou 2,5% quando em Abril o salto foi de 2,2%.

