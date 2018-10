Consulado Geral de São Paulo volta a receber pedidos de nacionalidade a 1 de Novembro

O Consulado-Geral de Portugal em São Paulo e o Escritório Consular de Portugal em Santos, no Brasil, vão voltar a receber pedidos de nacionalidade portuguesa a partir do dia 1 de Novembro, anunciou o gabinete do secretário de Estado das Comunidades numa nota enviada às redacções.





reconhecimento de nacionalidade para brasileiros e luso-descendentes

ao número crescente de pedidos"

provocar, necessariamente, demoras na capacidade de processamento, análise e conclusão dos novos pedidos apresentados",

um comunicado publicado no seu sítio na Internet.A reabertura da recepção de pedidos de nacionalidade naqueles serviços consulares deve-se a "uma decisão conjunta do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Justiça de enviar uma missão de dois colaboradores do Instituto dos Registos e Notariado para São Paulo a fim de, durante 60 dias, reforçarem a capacidade de resposta" disse ao Negócios fonte do gabinete do secretário de Estado das Comunidades.

Os pedidos de visto naquele consulado cresceram 34% de Janeiro a Setembro, face ao mesmo período de 2017, o que "sobrecarregou os serviços". Teve que ser dada prioridade a estes requerimentos porque têm um prazo legal a cumprir para serem atribuídos, explicou. Por esse motivo, foi necessário suspender os pedidos de nacionalidade que, em conjunto, no Consulado-Geral em São Paulo e no Escritório Consular em Santos são em média entre 600 a 700 por mês, revelou a mesma fonte.



No ano passado este foi o consulado que mais pedidos de nacionalidade portuguesa recebeu em toda a rede consular portuguesa, totalizando 12.217 pedidos.





Notícia actualizada às 13:17 com mais informações