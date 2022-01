Consumo das famílias cresce 4,1% na zona euro. Rendimentos com subida ligeira

Leia Também Taxa de poupança das famílias desce para 15% na zona euro

Leia Também Maior consumo leva taxa de poupança das famílias a ceder para 11,3%

Leia Também Subsídios de Natal elevam depósitos para quase 172 mil milhões, um novo máximo histórico

O consumo das famílias e o rendimento per capita aumentaram no terceiro trimestre de 2021, tanto na zona euro como na União Europeia, revelam os dados do Eurostat. De acordo com a informação divulgada pelo gabinete de estatística da União Europeia, o consumo das famílias per capita subiu 4,1% no terceiro trimestre na zona euro, depois de no trimestre anterior ter aumentado 3,6%.Já na União Europeia (UE), o consumo real das famílias per capita cresceu também 4,1%, depois de no trimestre anterior ter aumentado 3,4%.O consumo das famílias está a crescer na zona euro há dois trimestres, depois de decréscimos no último trimestre de 2020 e no primeiro de 2021, coincidentes com os confinamentos em vários países europeus.Os mesmos dados apresentam também informação sobre o rendimento familiar real por habitante, que cresceu 0,1% no terceiro trimestre na zona euro, depois de uma subida de 1,1% no trimestre anterior. Já na União Europeia, a subida no rendimento real foi mais expressiva, com um aumento de 0,9%, depois de um aumento de 0,5% no trimestre anterior.As compensações atribuídas aos trabalhadores deram o maior contributo para a subida do rendimento das famílias no terceiro trimestre.As famílias europeias pouparam menos no terceiro trimestre de 2021, revela o Eurostat. A taxa de poupança caiu 4 pontos percentuais (p.p) na zona euro e 3,3 pontos percentuais na União Europeia.Foram registados decréscimos em 12 de 15 Estados-membros com dados disponíveis sobre o tema. As maiores quebras foram contabilizadas na República Checa (- 5 p.p), Bélgica (-4,8 p.p), Alemanha (-4 p.p) e em França (-4 p.p). Em sentido conrário, as taxas de poupança subiram mais em Espanha (1,7 p.p), Áustria (1,3 p.p) e Dinamarca (0,2 p.p). Em Portugal, a taxa de poupança caiu 2,8 pontos percentuais no trimestre analisado.O Eurostat refere que este decréscimo visível na maioria dos Estados-membros com dados disponíveis é explicada pelo aumento dos gastos com o consumo individual, que subiram mais do que o rendimento bruto disponível.