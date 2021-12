Leia Também Depósitos atingem novo recorde próximo dos 170 mil milhões

Os depósitos dos portugueses atingiram um novo máximo histórico, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP) sobre os empréstimos e depósitos.Os dados relativos a novembro apontam para 171,9 mil milhões de euros depositados em bancos, um crescimento de 7,1% face ao período homólogo de 2020. No mês anterior, em outubro, os depósitos já tinham crescido 6,9%."Para esta situação contribuíram essencialmente os depósitos à ordem que cresceram 15,1% face ao período homólogo", nota a informação do BdP, com dados relativos ao mês em que muitos portugueses receberam o subsídio de Natal. "Desde o início da pandemia (março de 2020), os particulares aumentaram os seus depósitos junto de bancos residentes em 19,7 mil milhões de euros", é referido.Na comparação com a zona euro, os depósitos dos portugueses continuam acima destes dados, situação que tem vindo a acontecer desde agosto de 2021.Já os depósitos das empresas em Portugal cresceram 15,8% em relação a novembro de 2020, para 60,1 mil milhões de euros (crescimento de 14,0% no mês anterior), atingindo também um novo máximo histórico.Em novembro, o montante total de empréstimos concedidos às empresas atingiu 76 mil milhões de euros, uma subida de 4,7% em termos homólogos. Este é o sétimo mês consecutivo em que o ritmo de crescimento destes empréstimos recuou."Uma análise por dimensão mostra que esta desaceleração é transversal às micro e às pequenas e médias empresas", Pelo contrário, os empréstimos concedidos pelos bancos às grandes empresas aceleraram 0,2 pontos percentuais (pp), para 2,3%. O crescimento dos empréstimos às micro e pequenas empresas não era tão baixo desde abril de 2020, mês após o qual foram disponibilizadas linhas de crédito de apoio às empresas no âmbito da pandemia.Já nos empréstimos a particulares foi registado um aumento de 4,4% em termos homólogos, para 96,6 mil milhões de euros. Os empréstimos ao consumo continuaram a acelerar: cresceram 2,2% relativamente a novembro de 2020, para 19,2 mil milhões de euros (compara com 1,7% registado no mês anterior), nota o BdP."Em novembro de 2021, 1,5% do stock total de empréstimos dos bancos aos particulares estava em incumprimento, atingindo um novo mínimo histórico", contextualiza a instituição liderada por Mário Centeno. "Para a redução deste rácio contribuiu, maioritariamente, a diminuição do rácio de empréstimos ao consumo e outros fins que se encontram em incumprimento (reduziu 0,7 pp face ao mês anterior, para 4,6%)."Segundo estes dados, "estes empréstimos deixaram de estar registados no balanço dos bancos devido à venda de empréstimos e à conversão em empréstimos abatidos ao ativo."