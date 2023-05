Coroação do Rei Carlos III: a ementa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A cerimónia de coroação de Carlos III e de Camila Parker Bowles celebra-se no dia 6 de maio e terá lugar na Abadia de Westminster pelas 11 da manhã. O Palácio de Buckingham divulgou as receitas oficiais da cerimónia para as pessoas servirem nas suas festas de rua.





São três as receitas divulgadas: guisado de carneiro com marinado de estilo asiático do chefe Ken Hom, beringela grelhada com molho de iogurte da chefe Nadiya Hussain e um "trifle" de gengibre e morango do chefe Adam Handling. Para além destas o Rei e a Rainha Consorte, partilharam a sua própria receita que será servida no Grande Almoço da coroação: uma quiche. A quiche da coroação leva na sua composição espinafre, feijão verde, queijo cheddar e estragão.





A cerimónia será vista por centenas de milhares de pessoas nas ruas de Londres e não só, já que serão instalados ecrãs gigantes em cerca de 60 locais diferentes no Reino Unido. Além disso, a transmissão televisiva contará com uma audiência de milhões de pessoas. Dada a longevidade do reinado de Isabel II, esta será apenas a segunda coroação a ser transmitida pela televisão.