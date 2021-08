Corte de luz e gás a quem perdeu rendimentos proibido até fim do ano

A proibição do corte de fornecimento de serviços essenciais para quem esteja desempregado ou com uma quebra de pelo menos 20% no rendimento foi prorrogada até final deste ano.



O diploma passa a incluir os gases de petróleo liquefeitos (GPL) canalizados nos serviços que não podem ser cortados pelos fornecedores, enquanto anteriormente apenas estava contemplado o gás natural.



fornecimento de energia, água e telecomunicações às famílias. O decreto-lei foi publicado esta sexta-feira em suplemento do Diário da República.O diploma passa a incluir os gases de petróleo liquefeitos (GPL) canalizados nos serviços que não podem ser cortados pelos fornecedores, enquanto anteriormente apenas estava contemplado o gás natural. Para beneficiar desta garantia de fornecimento, os consumidores terão de estar desempregados ou comprovar uma quebra de pelo menos nos rendimentos do agregado familiar ou ainda estar infetados com covid-19.



Adicionalmente, os consumidores em qualquer uma destas situações podem também cessar sem penalizações os contratos com operadores de telecomunicações ou suspender esses contratos até 1 de janeiro de 2022.

