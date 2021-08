Mais um dia de recordes na eletricidade e no gás natural na Península Ibérica

111,86 euros por MWh e no domingo nos 106,74 euros por MWh.





No mercado ibérico de gás natural, o operador também contabiliza níveis elevados para esta quinta-feira. Para Portugal está quantificado em 45,9 euros MW/h.



Também as licenças de carbono (CO2) estão em alta nos últimos meses, tendo já ultrapassado a fasquia dos 57 euros.

Mais um dia de recordes no mercado ibérico de eletricidade, mas também de gás natural.De acordo com os dados do OMIE (operador do mercado ibérico de eletricidade), o preço médio da eletricidade esta quinta-feira vai estabelecer novo máximo nos 115,83 euros por megawhatt/hora (MWh). Já ontem tinha ficado nos 113,99 euros por MHw, depois de na segunda-feira terem ficado nos