Costa quer "mudar o paradigma" da mobilidade para combater alterações climáticas

O secretário-geral do PS, António Costa, defendeu hoje, no arranque da campanha socialista para as eleições legislativas de 06 de outubro, que "mudar o paradigma da mobilidade" em Portugal é fundamental para combater as alterações climáticas.

"Como temos ouvido a partir de Nova Iorque, o combate das alterações climáticas é um combate global", frisou António Costa, em frente à Câmara Municipal do Barreiro, distrito de Setúbal, acompanhado pela secretária-geral do partido e cabeça de lista por Setúbal, Ana Catarina Mendes, pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que é natural do Barreiro, e pelo presidente daquela autarquia socialista, Frederico Rosa.