Costa regressa ao Parlamento a 11 de dezembro. Eleição para o Constitucional no fim de novembro

O primeiro-ministro não deve voltar ao Parlamento para mais nenhum contexto, explicou Maria da Luz Rosinha que lembrou que Santos Silva já tinha anunciado que o regresso de Costa só aconteceria em casos "verdadeiramente excecionais".



A conferência de líderes agendou esta terça-feira o regresso de António Costa aos debates da Assembleia da República para o dia 11 de dezembro. Os debates quinzenais, como já tinha sido anunciado por Augusto Santos, não voltam a acontecer nesta legislatura, mas o primeiro-ministro vai comparecer no debate preparatório para o Conselho Europeu.O anúncio foi feito pela deputada socialista Maria da Luz Rosinha depois da reunião da conferência de líderes. O debate, excecionalmente, vai decorrer numa segunda-feira às 11:00 pois, de outra forma, não estaria garantida a presença do primeiro-ministro, esclareceu a deputada.Maria da Luz Rosinha revelou também que a eleição da juíza para o Tribunal Constitucional vai decorrer no Parlamento, em princípio, no dia 29 de novembro.O Chega, aquando do anúncio da data da dissolução do parlamento, apelou ao PS que não acelerasse esse processo e deixasse para um próximo Parlamento, mas a questão deverá mesmo avançar. Apesar disso, Maria da Luz Rosinha deixou sempre essa data como uma possibilidade e não uma garantia.