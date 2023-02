O ministro da Economia, António Costa Silva, reconhece que a recuperação económica do país não se traduz na vida e no bolso dos portugueses.



Em declarações no Fórum TSF, esta quarta-feira, o ministro da Economia vê uma "dessintonia entre os números da economia e a vida dos portugueses" quando destaca "a performance notável da economia portuguesa", que não faz subir o rendimento das famílias.



"Vamos trabalhar para que essa dessintonia desapareça e se traduza de facto, numa num percurso muito mais sólido e muito mais apostado para o desenvolvimento no futuro (...) Esse é o nosso grande desafio, conseguirmos que o rendimento das famílias aumente de forma significativa", diz o ministro.



"Passamos a vida no país a discutir como é que vamos distribuir a riqueza, mas tudo se resolve se nós conseguirmos criar mais riqueza", acredita António Costa Silva.



Questionado sobre o aumento do desemprego, o ministro mostra-se "ligeiramente preocupado", considerando que é "resultado da sazonalidade". "Houve um acréscimo do desemprego, sobretudo nestes últimos dois meses, no entanto, a taxa é historicamente baixa. Vamos tentar compreender se tem a ver com este efeito de sazonalidade e, portanto, vai desaparecer. Porque até aqui todas as indicações mostravam que o mercado de trabalho era outro grande indicador que dava confiança ao desenvolvimento económico do país", refere o governante.