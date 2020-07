Croácia e Bulgária mais perto de se juntarem ao euro

A Croácia e a Bulgária estão à espera da aprovação para ficarem na "sala de espera" antes de se juntarem aos países do euro. A decisão deve ser tomada ainda esta semana.

Os ministros das Finanças da zona euro vão reunir-se esta quinta ou sexta-feira para decidirem se vão aceitar estes dois novos membros no grupo, avança a Bloomberg, citando fontes próximas do processo.

O Banco Central Europeu deverá fazer o anúncio depois do fecho dos mercados, já esta sexta-feira, confirmaram as mesmas fontes. Contactado pela agência de notícias, o BCE preferiu não comentar.

Este é o primeiro alargamento do grupo de países que aderem à moeda única desde 2015.



Em ambos os casos, o BCE vai definir uma taxa base para a conversão das respetivas moedas. Depois disso, as duas divisas terão uma margem definida dentro da qual podem oscilar, 15% acima e abaixo da taxa pré-definida. Caso a croata kuna e a búlgara lev respeitem estas regras ao longo dos próximos dois anos, ambos os países estão prontos para serem acolhidos no grupo do euro.



Contudo, ressalva ainda uma das fontes, a adesão à moeda única europeia é uma decisão política que depende ainda de vários outros critérios, não relacionados com o comportamento das moedas em causa. Vão ser consideradas, por exemplo, a inflação destas nações, a dívida governamental e o défice destas economias.



Atualmente, o lev já está indexado ao euro e a kuna sujeita a uma margem de oscilação apertada.



Tendo isto em conta, a data mais otimista para estender o euro a estes dois países é 1 de janeiro de 2023.