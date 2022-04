Das criptomoedas ao salmão: Estes são os jovens mais ricos do mundo

Há cada vez mais multimilionários com menos de 30 anos. Do mercado das criptomoedas ao setor das entregas, passando pela indústria do salmão, a lista da Forbes de abastados mais jovens passou de oito para 12, com uma riqueza agregada avaliada em 25,6 mil milhões de dólares.



O líder da tabela é Gary Wang, de 28 anos, com um património líquido de 8,7 mil milhões de dólares, que ao lado de Sam Bankman-Fried – que este ano não aparece na lista por já ter completado 30 anos – fundou a plataforma de criptomoedas FTX. Na lista geral da Forbes, Wang ocupa a 431.ª posição.

O segundo lugar desta tabela é assegurado por Gustav Magnar Witzoe. O norueguês de 28 anos é dono de quase metade da SalMar ASA, uma das maiores produtoras de salmão do mundo. Witzoe tem uma fortuna avaliada em 5,2 mil milhões de dólares, ocupando o 637.º lugar da lista da Forbes.

Outro destacado membro da lista dos multimilionários mais jovens do mundo é Ryan Breslow, fundador da Bolt, com uma fortuna avaliada em dois mil milhões de dólares. Fã de ioga e meditação, o empresário decidiu implementar na sua organização uma semana de trabalho de quatro dias para seus 700 funcionários.

Na lista dos 12 notáveis não há um português, mas está presente a marca da lusofonia. Os brasileiros Henrique Dubugras, de 25 anos, e Pedro Franceschi, de 26 anos, são os fundadores da Brex, uma empresa fundada em 2017 e voltada para o mercado das fintechs.



Desde a sua fundação, a Brex tem crescido de forma galopante, tendo sido avaliada em 2019 em 2.600 milhões de dólares, valor que passou para 2.600 milhões em 2021 e que escalou para 12.300 milhões este ano, de acordo com os dados citados pelo El Economista. Ambos os jovens têm uma fortuna estimada em 1.500 milhões de dólares.

Na tabela há ainda lugar para os fundadores da DoorDash, uma marca que já é uma referência nos EUA, no que toca à entrega ao domicílio, ocupando uma fatia de 56% neste mercado. A empresa foi fundada por Stanley Tang e Andy Fang, ambos 29 anos, juntamente com Tony Xu (agora com 37 anos). Os dois jovens detêm uma participação de 4% na empresa e têm uma fortuna estimada em 1.400 milhões de dólares.

No setor automóvel, Austin Russell é a estrela mais nova deste mercado, detendo um património líquido avaliado em 1,5 mil milhões de dólares, conseguidos com a atividade da empresa de sensores automóveis, Luminar Technologies. O empresário começou a desenvolver o conceito base da companhia quando tinha apenas 17 anos, tendo visto o seu império disparar quando lançou a empresa em bolsa, em dezembro de 2020.

Do mercado dos produtos químicos surge o chinês Wang Zelong, de 25 anos, com uma fortuna de 1,4 mil milhões de dólares, depois de ter herdado participações em duas empresas químicas chinesas (CNNC Hua Yuan Titanium Dióxido e Lomon Billions Group).

O título de multimilionário mais jovem do mundo é assegurado pelo segundo ano consecutivo pelo alemão Kevin David Lehmann, que com apenas 19 anos tem um património líquido de 2.500 milhões de dólares. Lehmann possui 50% da principal rede de farmácias da Alemanha, a DM (Drogerie Markt), que arrecada em receita mais 12 mil milhões de dólares por ano.

Finalmente, as irmãs norueguesas Alexandra e Katharina Andresen, de 25 e 26 anos, respectivamente, fecham a lista de multimilionários com menos de 30 anos, cada com uma fortuna de cerca de 1,3 mil milhões de dólares devido a uma participação de 84% na empresa familiar Ferd, uma holding norueguesa dedicada a finanças, indústria e imóveis.