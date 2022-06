500 mais ricos do mundo já perderam 1,4 biliões de dólares este ano

As 500 pessoas mais ricas do mundo perderam 1,4 biliões de dólares desde o início do ano, segundo as contas do Bloomberg Billionaires Index.



A maré vermelha que invadiu os mercados financeiros nos últimos dias devido ao medo dos investidores em torno da subida da inflação e por conta da avaliação do mercado sobre o impacto - na economia - das políticas monetárias mais duras dos bancos centrais não poupou

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...