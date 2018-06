Sofia A. Henriques/Negócios

A agência de notação financeira DBRS vai passar a avaliar a região autónoma da Madeira, atribuindo-lhe um rating sub-soberano. A nota será conhecida esta noite, 15 de Junho, entre as 21 e as 23 horas, avançou fonte oficial.Esta é a novidade do calendário de divulgação dos ratings da DBRS, a única agência que nunca considerou a dívida soberana portuguesa como lixo. A Madeira vai passar a ter duas datas de avaliação, estando a segunda prevista para 19 de Outubro.Já a República Portuguesa mantém a data anunciada: a agência confirma que se pode pronunciar sobre o soberano português, pela segunda vez este ano, a 12 de Outubro – uma semana antes da nota para a Madeira ser novamente actualizada.A 20 de Abril, a DBRS afastou a nota atribuída à República ainda mais da zona de perigo , tendo subido o rating de Portugal de BBB- para BBB, dois níveis acima do grau especulativo. Contudo, nesse mesmo dia, a Moody's manteve a nota inalterada , tendo deixado Portugal ainda no lixo.