Défice de França baixa barreira dos 3% pela primeira vez desde 2007

O défice público de França caiu para 2,6% do PIB em 2017, revelou esta segunda-feira, 26 de Março, o INSEE, o gabinete nacional de estatística. Esta foi a primeira vez, desde 2007, que o défice baixou a barreira dos 3%, o limite fixado pelas regras da União Europeia.

O resultado foi mais positivo do que era esperado, já que a meta do governo apontava para um défice de 2,9% no final do ano passado.

São boas notícias para o presidente Emmanuel Macron que, pouco tempo depois de ter sido eleito, em Maio passado, implementou medidas de ajustamento, incluindo cortes nos apoios à habitação, para garantir que o défice não ultrapassasse o limite dos 3%, o que lhe custou pontos no seu índice de popularidade.

No entanto, os números mostram que a melhoria nas contas públicas de França também se deveu, em grande medida, ao aumento das receitas fiscais.

A carga fiscal no país subiu de 44,6% do PIB, em 2016,para um novo recorde de 45,4% em 2017. Os gastos do governo aumentaram em 2,5%, enquanto as receitas cresceram 4%.