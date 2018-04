Governo francês prevê mais crescimento e menos défice este ano

POOL

O programa de estabilidade francês, que será apresentado na quarta-feira em conselho de ministros, estima um crescimento económico de 2%, valor idêntico ao do ano passado e três décimas acima das previsões anteriores, e um défice de 2,3% do PIB, abaixo dos 2,6% de 2017 e meio ponto percentual inferior aos 2,8% anteriormente estimados, noticia esta terça-feira o jornal Les Echos.

O documento do governo gaulês prevê ainda um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,9% em 2019, enquanto o défice deverá fixar-se em 2,4% no próximo ano, menos cinco décimas do que as anteriores estimativas.

As previsões do Banco de França apontavam para uma expansão da economia francesa na ordem dos 1,9% este ano.