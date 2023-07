Défice do comércio externo de bens da Zona Euro recua em maio

Leia Também Preços das exportações em mínimos de 20 meses

O défice da balança comercial externa de bens da Zona Euro teve, em maio, um forte recuo para os 300 milhões de euros, face aos 30,3 mil milhões de euros do mesmo mês de 2022, divulga o Eurostat esta sexta-feira.De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), as exportações de bens daZona Euro para o resto do mundo tiveram, em maio, um recuo homólogo de 2,3%, para os 241,9 mil milhões e as importações, por seu lado, diminuíram 12,8%, para os 242,2 mil milhões.Na UE, a balança comercial de bens teve um défice de 1,3 mil milhões, face ao saldo negativo de 37,4 mil milhões de maio de 2022.As exportações para o resto do mundo abrandaram 1,9% para os 216,9 mil milhões e as importações para a UE, por seu lado, caíram 15,6%, totalizando 218,2 mil milhões de euros.