Dependência de dívida externa aumenta em 2022

A dependência de financiamento externo vai agravar-se em 2022. No ano passado, o Estado precisou de financiar-se em 18,5 mil milhões de euros, mas no ano que agora arrancou esse montante deverá subir para 22,9 mil milhões de euros, mais 24%. As contas foram feitas pelo Dinheiro Vivo , com base em dados oficiais divulgados esta terça-feira pelo IGCP.De acordo com a publicação, que cita a agência liderada por Cristina Casalinho, uma parte do aumento é justificado com o agravamento das necessidades financeiras de algumas empresas públicas e/ou do Fundo de Resolução.Em dezembro, o Governo apontava para que as necessidades de financiamento externo em 2022 através de obrigações do tesouro (OT) rondassem os 14,6 mil milhões de euros. Valor que agora é revisto em alta, mais de 20%, para 17,7 mil milhões de euros.