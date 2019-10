Descoberta do Cosmos. Nobel da Física atribuído a James Peebles, Michel Mayor e Didier Queloz

"contribuições para a compreensão do universo e do cosmos", estando em causa a descoberta de um exoplaneta a orbitar uma estrela semelhante ao Sol.

Nobel da Física foi entregue, esta terça-feira, James Peebles, Michel Mayor e Didier Queloz. Os laureados foram distinguidos pelas

James Peebles foi distinguido "por descobertas teóricas na cosmologia física" e Michael Mayor e Didier Queloz premiados "pela descoberta de um exoplaneta a orbitar uma estrela semelhante ao Sol", explicou a Academia.

Este é o segundo prémio a ser atribuido esta semana. Na segunda-feira, o Nobel da Medicina foi atribuído a três cientistas pelas suas descobertas relativas à forma como as células se adaptam às diferenças de oxigénio: os norte-americanos William Kaelin e Gregg Semenza e ao britânico Peter Ratcliffe.Os prémios Nobel nasceram da vontade do cientista e industrial sueco Alfred Nobel (1833-1896) em legar grande parte de sua fortuna a pessoas que trabalhem por "um mundo melhor". A cerimónia de atribuição acontece anualmente a 10 de dezembro, data de aniversário da morte do seu mentor.