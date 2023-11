Descontos no ISP dão cartão vermelho ao OE

Portugal excede no crescimento da despesa e tem também o orçamento mais expansionista entre os mais endividados do euro. Ainda assim, na despedida do atual Governo, Bruxelas prefere destacar os aspetos mais positivos da estratégia orçamental de Fernando Medina.

