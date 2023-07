Desigualdades na distribuição de rendimento diminuíram em 75% dos municípios

– que permite medir as desigualdades –

Três em cada quatro municípios portugueses conseguiram reduzir desigualdades no rendimento entre 2020 e 2021, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta terça-feira. Já Lisboa, Porto e Cascais têm uma desigualdade na distribuição do rendimento bruto declarado superior à média nacional.Os dados do INE revelam que, em 2021, o coeficiente de Ginido rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo era de 36,1% em Portugal. O valor compara com os 36,4% registados em 2020, refletindo uma redução (ainda que ligeira) das desigualdades no país.Olhando para o total de 308 municípios do país, verifica-se que em 30 autarquias "a desigualdade na distribuição do rendimento foi superior à do país", com o INE a destacar os municípios de Lisboa (42,5%), Porto (42,0%), Vila do Porto (40,7%) e Cascais (40,6%), que têm as taxas de desigualdade de rendimentos mais elevadas.Ainda assim, "entre 2020 e 2021, 75% dos municípios apresentaram uma redução da assimetria do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo, tendo o município de Vila do Porto (-1,7 p.p.) registado a maior redução", nota o INE.Os municípios com os menores níveis de desigualdade de rendimento situavam-se, em 2021, sobretudo no interior das regiões Centro e Alentejo, com o município do Alandroal (26,8%) a registar o menor coeficiente de Gini.Em sentido contrário, verificou-se um aumento da desigualdade da distribuição do rendimento em 48 municípios, "maioritariamente das regiões Centro, Norte, Alentejo, Algarve e Região Autónoma da Madeira". Campo Maior foi o município onde se registou o maior aumento do coeficiente de Gini do rendimento.Em 2021, o valor mediano do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo foi 10.128 euros em Portugal. Entre os municípios com valores medianos superiores a 12.000 euros brutos, destacam-se Oeiras (14.552 euros), Lisboa (13.378 euros), Cascais (12.296 euros), Alcochete (12.239 euros) e Coimbra (12.055 euros).O valor mediano do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo aumentou em todos os municípios do país, tendo-se registado uma subida média de 4,8% face ao ano anterior. No ano anterior, o rendimento estava também a crescer, mas menos (1,3% em 2020). Em mais de 35% dos municípios, o rendimento bruto declarado cresceu acima da média nacional.