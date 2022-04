Detido suspeito de tiroteio dentro do metro em Brooklyn

Leia Também Polícia de Nova Iorque investiga possível tiroteio no metro de Brooklyn. Pelo menos 13 feridos

Foi detido o suspeito do tiroteio que feriu 16 pessoas no metro em Brooklyn, Nova Iorque. O homem de 62 anos estava a ser procurado pelas autoridades. A detenção de Frank R. James aconteceu no bairro de East Village, em Manhattan, disseram fontes da polícia sob a condição de anonimato à Associated Press.Kathy Hochul, governadora de Nova Iorque, confirmou que o suspeito está sob custódia, sem avançar mais detalhes. As autoridades teriam afirmado antes que Frank James estava a ser procurado para interrogatório porque tinha alugado uma carrinha que podia estar ligada ao ataque, mas que não existiam certezas se seria o responsável pelo tiroteio.Hoje, o presidente da câmara de Nova Iorque Eric Adams disse numa entrevista que as autoridades passaram a considerar o homem como principal suspeito e que teriam surgido novas informações.No dia 12 de abril um homem vestiu uma máscara de gás, detonou uma lata de fumo e disparou, pelo menos 33 balas, numa estação de metro em Brooklyn, nos Estados Unidos. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, mas não correm risco de vida.