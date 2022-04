Polícia de Nova Iorque investiga possível tiroteio no metro de Brooklyn. Há relato de vários feridos

Várias pessoas foram alvejadas numa estação de metro de Brooklyn, em Nova Iorque, e vários engenhos por detonar foram encontrados no local, avança a NBC New York, citando fontes dos bombeiros e das forças de segurança. As fontes frisam, no entanto, que a investigação encontra-se ainda em fase preliminar.Os bombeiros referem que responderam cerca das 8:30 (hora local) a um alerta de fumo na estação da Rua 36 com a 4.ª Avenida, que serve as linhas D, N e R do metro nova-iorquino. Ao chegarem ao local depararam-se com várias vítimas de tiros.Várias fontes das forças de segurança indicaram que um homem, possivelmente vestido com roupa semelhante à utilizada pelos trabalhadores da Metropolitan Transportation Authority (MTA) terá atirado um engenho e começado a disparar.Alguns dos feridos terão entrado para um metro para fugir para outra estação.A polícia nova-iorquina já advertiu os cidadão para evitarem a área e indicando que na zona deverão ocorrer atrasos no trânsito devido aos veículos de emergência.(Notícia atualizada com mais pormenores às 14:42)