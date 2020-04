Dinamarca junta-se à Áustria no alívio às medidas de contenção da pandemia

A Dinamarca anunciou que vai começar a aliviar as medidas de contenção do novo coronavírus, numa altura em que os números da pandemia sugerem um abrandamento e a atenção começa a virar-se para estratégias de saída do estado de contenção.





O país nórdico vai encetar uma "abertura cautelosa" que começa com os jardins de infância e escolas primárias a 15 de abril, caso o vírus se mantenha estável, anunciou a primeira-ministra, Mette Frederiksen, esta segunda-feira à noite. O Governo vai também iniciar conversações com os líderes empresariais de forma a que os trabalhadores regressem aos respetivos postos, gradualmente.