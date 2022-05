Durão Barroso e Strauss-Khan ajudam a desenhar mecanismo africano de estabilidade financeira

O ex-primeiro-ministro português Durão Barroso e o ex-diretor do FMI Dominique Strauss-Kahn são alguns dos "líderes de classe mundial" que estão a ajudar a desenhar o mecanismo africano de estabilidade financeira, anunciou o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento."Juntámos um grupo de líderes de classe mundial em finanças e economia que estão a ajudar o Banco" Africano de Desenvolvimento (BAD) a desenhar o mecanismo, que visa proteger o continente "contra todos os choques económicos exógenos", disse Akinwumi Adesina, na conferência de imprensa que encerrou os encontros anuais do BAD, que decorreram esta semana em Acra, capital do Gana.O banqueiro lembrou que África "é o único continente que não tem um sistema que o proteja destes choques". Adesina disse que durante os seus encontros anuais o BAD recebeu um forte apoio aos seus esforços para desenvolver este mecanismo.Questionado pelos jornalistas, o responsável explicou que o banco criou um grupo de trabalho que inclui, além de Strauss-Kahn e Barroso, o ministro das Finanças do Gana, Ken Ofori-Atta, a ex-ministra das finanças da Nigéria Ngozi Okonjo-Iweala, ou os economistas norte-americanos Joseph Stiglitz e Jeffrey Sachs."Temos as pessoas que ajudaram a União Europeia a desenvolver o mecanismo de estabilidade europeu, os que ajudaram a desenvolver o mecanismo árabe, o da América Latina (...) e estamos a trabalhar com o Fundo Monetário Internacional. Espero que quando os resultados saírem possamos fazê-lo avançar", disse Adesina.Já na terça-feira, o presidente do Gana defendeu, na sessão de abertura dos encontros, a criação de um mecanismo africano de estabilidade financeira para proteger o continente de futuros choques económicos."A ironia de termos uma história cheia de choques económicos, mas sermos o único continente no mundo sem almofadas financeiras, tem de ser urgentemente remediado", disse então Nana Akufo-Addo.O anfitrião dos encontros manifestou-se encorajado por ouvir que estão a ser dados passos no sentido da criação de um Mecanismo Africano de Estabilidade Financeira e convencido de que esse mecanismo permitirá a África contrariar os efeitos de futuras pandemias, entre outros choques.* A Lusa viajou a convite do Banco Africano de Desenvolvimento