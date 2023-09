A economia alemã deverá contrair 0,6% este ano. É essa a previsão de cinco institutos económicos, que mostram uma visão mais pessimista do que a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional (FMI).O Produto Interno Bruto (PIB) alemão deverá cair 0,6%, sendo esperada uma recuperação de 1,3% no próximo ano, à boleia de salários mais altos, preços de energia mais baixos e um alívio dos constrangimentos nas cadeias de abastecimento. As perspetivas para 2024 ficam 0,2 pontos percentuais abaixo da estimativa divulgada na primavera, revelam as projeções conjuntas dos institutos DIW, do ifo, do Kiel, do Halle Institute for Economic Research e do RWI.As previsões contrastam com as últimas divulgadas, em abril, em que os institutos previam um crescimento, justifica-se, sobretudo, com um crescimento mais lento do que o esperado "no consumo privado e industrial", afirma Oliver Holtemoeller, vice-presidente do Halle Institute for Economic Research, em comunicado Apesar de o abrandamento económico na Alemanha já se estar a fazer sentir no mercado laboral, "os institutos preveem um aumento moderado do desemprego para 2,6 milhões pessoas este ano".No que diz respeito aos preços, "a situação está gradualmente a aliviar", refere a nota. Os institutos esperam que a taxa de inflação se situe em 6,1% este ano e que caia para 2,6% no próximo ano. Já a previsão para a inflação subjacente, que exclui preços mais voláteis como a energia, é de 6,1% este ano e de 3,1% em 2024.