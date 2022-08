Eleições na ADSE marcadas para 30 de novembro

As eleições para a escolha dos representantes dos beneficiários da ADSE no Conselho Geral e de Supervisão do instituto público vão realizar-se a 30 de novembro, de acordo com nota publicada nesta sexta-feira pela direção do organismo.

Em causa, está a escolha, por voto dos beneficiários, de quatro membros efetivos entre os 17 representantes com assento no órgão de consulta do instituto que gere o sistema de proteção na saúde dos funcionários públicos, e que atualmente é liderado por João Proença.

Segundo a nota da presidente do conselho diretivo, Manuela Faria, a receção das candidaturas poderá acontecer até 3 de outubro. Após promulgadas as listas, abre-se um período de campanha eleitoral até à data de eleições.

Poderão votar todos os beneficiários titulares da ADSE com descontos em dia. Será possível votar presencialmente, por via electrónica e por correspondência.

O Conselho Geral e de Supervisão da ADSE é responsável por dar parecer sobre as contas, planos e regulamentos do instituto, recebendo também as queixas dos beneficiários.

Além dos representantes eleitos, integram este órgão membros das organizações sindicais representativas dos funcionários públicos e das associações que representam os reformados, assim como membros indicados pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério da Saúde, Associação Nacional de Municípios e Associação Nacional de Freguesias.