Empresas só podem ir buscar verbas ao Fundo de Compensação do Trabalho em janeiro

"O presente decreto-lei entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicação", refere.

Com esta alteração, as verbas do Fundo de Compensação do Trabalho podem ser usadas pelas empresas para outros fins, entre os quais formação, habitação ou construção de refeitórios e creches.O decreto-lei hoje publicado prevê ainda o reforço do fundo de garantia de compensação do trabalho, com entrada em vigor amanhã. 15,5 milhões serão devolvidos "no último dia útil imediatamente anterior ao da constituição das contas globais dos empregadores" e o "remanescente que exista a 31 de dezembro de 2026".